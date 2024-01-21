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В Бийске выгнали детей из автобуса — Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

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Несовершеннолетние не смогли заплатить за поездку, так как в работе терминала произошел сбой

В Бийске выгнали детей из автобуса — Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

Фото: unsplash.com

Глава СКР России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за двоих детей, которых выгнали из автобуса в Бийске.

Как сообщили в информационном центре ведомства со ссылкой на СМИ и соцсети, 17 января в наукограде двоих детей в возрасте восьми и десяти лет высадили из общественного транспорта, так как они не смогли заплатить за поездку из-за технического сбоя в работе терминала. В алтайском Следкоме начали процессуальную проверку.

“Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования”, – говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Взято отсюда

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