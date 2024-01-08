В Бишкеке поймали предполагаемого насильника, которого разыскивали в Алтайском крае

Бишкекская милиция задержала россиянина, объявленного в международный розыск, сообщает пресс-служба МВД республики. Его подозревают в нескольких преступлениях, в том числе тяжких.
Бишкекская милиция задержала россиянина, объявленного в международный розыск.
Российские правоохранители инкриминируют мужчине с инициалами А.Р кражу, изнасилование и подделку документов. Его объявляло в розыск ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
Отмечается, что подозреваемого задержали с помощью «современных технологий», которые активно внедряют и применяют органы внутренних дел. Его зафиксировали камеры с функцией распознавания лиц.
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Взято отсюда
08.01.2024