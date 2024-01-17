реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Из-за обрыва линии, задетой бортом, в четырех районах региона временно отсутствовало электричество

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу

Фото: unsplash.com

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу М-3 и оборвал высоковольтную линию. Об инциденте в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Вертолет приземлился в Севском районе. Никто не пострадал. Из-за обрыва линии в четырех районах региона временно отсутствовало электричество, однако оперативные действия энергетиков позволили вернуть энергию в Брасовском и Комарическом районах. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.

По информации Mash, инцидент произошел около 14:30 по местному времени возле населенного пункта Севск. На борту находились командир, второй пилот и ботмеханик. Причина аварийной посадки ни каналом, ни губернатором не уточняются.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

17.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайкрайстате заявили, что зарплаты выросли почти до 50 тысяч. А сколько получаете вы?

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле снова вырастут цены на проезд. Или нет? — Ответ мэрии

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае проиндексировали пособия. Сколько теперь получают матери-одиночки и военнослужащие

17.01.2024

 Новости Алтай

Молодого бийчанина подозревают в спонсировании терроризма. Он переводил деньги украинским военным

17.01.2024

 Новости Алтай

«Пишу жалобу — инсулин появляется». Жительница Барнаула с диабетом рассказала, как выбивает льготные препараты

17.01.2024

 Новости Алтай

Кандидат в президенты Борис Надеждин собирает подписи в Барнауле

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе — его проведет участница олимпиады в Сочи

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске