Из-за обрыва линии, задетой бортом, в четырех районах региона временно отсутствовало электричество

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В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу М-3 и оборвал высоковольтную линию. Об инциденте в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Вертолет приземлился в Севском районе. Никто не пострадал. Из-за обрыва линии в четырех районах региона временно отсутствовало электричество, однако оперативные действия энергетиков позволили вернуть энергию в Брасовском и Комарическом районах. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.

По информации Mash, инцидент произошел около 14:30 по местному времени возле населенного пункта Севск. На борту находились командир, второй пилот и ботмеханик. Причина аварийной посадки ни каналом, ни губернатором не уточняются.

Взято отсюда