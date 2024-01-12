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В центре Москвы нашли тело бывшей жены зампредседателя Госдумы. Причина смерти

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В квартире в центре Москвы обнаружили тело бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого.

В центре Москвы нашли тело бывшей жены зампредседателя Госдумы. Причина смерти

Скорая помощь.

Следов насильственной смерти не обнаружили, указывает ИА Регнум.

Предварительная причина смерти — онкологическое заболевание. Незадолго до смерти Дарья Толстая вызывала скорую помощь из-за сильной головной боли, пишет Телеграм-канал Mash. Женщина от госпитализации отказалась.

Супруги ранее проживали в этой квартире вместе. После развода в 2016 году Толстой оставил квартиру бывшей жене. Они прожили в браке 24 года, у пары трое детей.

Накануне стало известно о смерти культового советского и российского артиста Юрия Соломина.

Предварительная причина смерти почечная недостаточность, вызванная ранее перенесенным инсультом.

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Взято отсюда
12.01.2024

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