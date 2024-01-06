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В частном секторе Барнаула потушили большой пожар в жилом доме

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К приезду первых спасателей крыша уже горела открытым пламенем

В частном секторе Барнаула потушили большой пожар в жилом доме

Фото: Telegram-канал “Про пожарных и спасателей”

В Барнауле ликвидировали пожар в частном доме на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Алтайского края. Причины возгорания в ведомстве не назвали.

Сообщается, что на момент прибытия первых сил МЧС крыша и часть дома уже полыхали открытым пламенем. Была угроза, что огонь перекинется на соседние строения.

Ликвидация пожара на ул. Спортивной

Тем не менее этого удалось избежать. В ликвидации пожара участвовало 39 пожарных. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал “Про пожарных и спасателей”.

Взято отсюда

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