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В двух Алтаях ищут мужчину, который пропал после того, как решил подвезти незнакомца

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Местонахождение мужчины неизвестно с 25 декабря

В двух Алтаях ищут мужчину, который пропал после того, как решил подвезти незнакомца

В Алтайском крае и Республике Алтай ищут 64-летнего Анатолия Бороздина, сообщили в поисковом отряде “ЛизаАлерт”.

Местонахождение мужчины неизвестно с 25 декабря. “В курсе 22” отмечает, что в тот день он повез в сторону Горного Алтая незнакомого парня и с тех пор не выходил на связь.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, седые волосы, зелено-карие глаза. Был одет в куртку цвета хаки, синие джинсы, черные сапоги и черную вязаную шапку.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Обновлено в 09:08. Мужчину нашли живым. Подробности не разглашаются.

Взято отсюда

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