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В горах Алтая спасли четырех замерзавших подростков

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Одного из детей спасателям пришлось эвакуировать на санях

В горах Алтая спасли четырех замерзавших подростков

Фото: сайт МЧС России

В Республике Алтай спасли четырех подростков 12-13 лет, которые заблудились при подъеме на гору Тугая, рассказали в МЧС региона.

О попавших в беду детях сообщили диспетчеру вечером 12 января. “В 16:55 поступила информация о том, что четверо подростков в возрасте 12-13 лет заблудились при подъеме на гору Тугая и замерзают. Один из мальчиков не мог уже самостоятельно идти”, – поделились в ведомстве.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на поиски и, обследовав пять километров тропы, нашли пропавших. Одного ребенка с признаками обморожения при помощи специальных саней доставили до бригады скорой. Оставшиеся трое спустились сами вместе с поисково-спасательной группой. Сейчас жизни подростков вне опасности.

Взято отсюда

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