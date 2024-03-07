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В Госдуме призвали наказать детей, устроивших расправу над котятами на Алтае

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Депутат заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли под контроль

В Госдуме призвали наказать детей, устроивших расправу над котятами на Алтае

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказать подростков, расстрелявших котят. Ранее в соцсетях появилась видеозапись издевательств, предположительно, сделанная в Алтайском крае.

Бурматов заявил, что детей точно привлекут к ответственности, а то, что они расправились с несколькими животными, будет отягчающим обстоятельством. 

В интервью NEWS.ru он добавил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли на контроль.

Официально информация о том, что видео были сняты в Алтайском крае, не подтверждалась. 

Взято отсюда

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