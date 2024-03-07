В Госдуме призвали наказать детей, устроивших расправу над котятами на Алтае

Депутат заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли под контроль
Молоток судьи / Фото: pxhere.com
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказать подростков, расстрелявших котят. Ранее в соцсетях появилась видеозапись издевательств, предположительно, сделанная в Алтайском крае.
Бурматов заявил, что детей точно привлекут к ответственности, а то, что они расправились с несколькими животными, будет отягчающим обстоятельством.
В интервью NEWS.ru он добавил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли на контроль.
Официально информация о том, что видео были сняты в Алтайском крае, не подтверждалась.
Взято отсюда