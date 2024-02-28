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В Госдуме заступились за учительницу, которой устроили травлю из-за фото

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Депутат намерена выяснить, на каких основаниях беременную 25-летнюю учительницу заставили писать объяснительную после анонимной жалобы

В Госдуме заступились за учительницу, которой устроили травлю из-за фото

Фото: Минобр Новосибирской области со ссылкой на соцсети учительницы

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила запрос в Рособрнадзор с просьбой разобраться в произошедшем с учительницей русского языка и литературы из Новосибирской области, пишет “Парламентская газета”.

Накануне педагога обвинили в “распространении порнографических снимков”. Снимки с мужем, в том числе свадебные на фоне храма, не понравились анониму, который написал жалобу в региональный Минобр. После этого учительницу заставили удалить все фотографии и написать объяснительную.

“Православная церковь не имеет претензий и не осуждает фотографии такого содержания. Более того, подобные фотографии демонстрируют приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям”, – указала Лантратова.

Она также осудила решение местного Минобра провести с учительницей “профилактическую беседу с указанием недопустимости поведения, которое может поставить под сомнение личность учителя”.

“Подобная ситуация, когда учитель заведомо оказывается виновен, – недопустима, поскольку подрывает статус российского педагога”, – подчеркнула депутат.

Лантратова попросила главу Рособрнадзора “взять ситуацию на личный контроль и инициировать рассмотрение вопроса о правомерности действий представителей Министерства образования Новосибирской области, а в случае выявления нарушений принять необходимые меры реагирования”.

Ранее сообщалось, что областная прокуратура проверит местного министра образования на превышение должностных полномочий.

Взято отсюда

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