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В Хакасии возле колледжа автомобиль сбил толпу студентов

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Двое из них получили серьезные переломы, водитель отделался ссадинами.

В Хакасии возле колледжа автомобиль сбил толпу студентов

Полиция ночью. ДТП.

Легковой автомобиль влетел в семь подростков, которые стояли возле Усть-Абаканского политехнического колледжа, сообщает SHOT.

Авария произошла в 9 часов утра. От удара студенты разлетелись в стороны, сам автомобиль влетел в забор. На место тут же вызвали медиков.

За рулем автомобиля находился 42-летний местный житель, который по предварительным данным был трезв.

В настоящее время проводится проверка.

У одного из пострадавших перелом руки, другой находится в больнице с ушибами и сломанным позвоночником. Водитель отделался ссадинами на лице.

Ранее сообщалось, что в Бийске 69-летний мужчина сбил пенсионерку насмерть.

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Взято отсюда
29.02.2024

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