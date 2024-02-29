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В жилом доме нашли мумию мужчины после прорыва трубы

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В Санкт-Петербурге сотрудники ЖКХ обнаружили мумию после коммунальной аварии, сообщает “Лента.ру”.

В жилом доме нашли мумию мужчины после прорыва трубы

Вода. Поток воды.

В жилом доме прорвало трубу. На место аварии приехали работники жилищно-коммунального хозяйства. Они вскрыли квартиру из-за увиденной в почтовом ящике горы писем по оплате коммунальных услуг.

Там работники нашли мумию мужчины. Предварительно, ее возраст составляет семь лет.

Обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее москвичи 10 лет провели по соседству с мумией пенсионерки.

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Взято отсюда
29.02.2024

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