В жилом доме нашли мумию мужчины после прорыва трубы

В Санкт-Петербурге сотрудники ЖКХ обнаружили мумию после коммунальной аварии, сообщает “Лента.ру”.
Вода. Поток воды.
В жилом доме прорвало трубу. На место аварии приехали работники жилищно-коммунального хозяйства. Они вскрыли квартиру из-за увиденной в почтовом ящике горы писем по оплате коммунальных услуг.
Там работники нашли мумию мужчины. Предварительно, ее возраст составляет семь лет.
Обстоятельства случившегося выясняют.
Ранее москвичи 10 лет провели по соседству с мумией пенсионерки.
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Взято отсюда
29.02.2024