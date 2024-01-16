В каком состоянии мать погибших в результате пожара детей в Алтайском крае

В медицинском учреждении опровергли, что пострадавшая была беременна

Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Мать двоих детей, которые погибли 16 января в реанимации Краснощековской больницы после пожара, находится в крайне тяжелом состоянии. Как уточнили amic.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края, женщина получила отравление угарным газом, сейчас за ее жизнь борются врачи отделения реанимации и интенсивной терапии.

“Дети были доставлены в Краснощековскую ЦРБ, но несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, оба мальчика погибли. Их мама в больнице в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают ей необходимую помощь, проведена консультация с краевыми специалистами”, – уточнили в Минздраве.

В социальных сетях появилась информация о том, что женщина была беременна, но в медицинском учреждении эти сведения опровергли.

Как ранее сообщал amic.ru, пожар в одной из квартир частного дома вспыхнул ранним утром 16 января. В краевом МЧС уточнили, что спасатели вынесли мальчиков двух и трех лет живыми и передали медикам, однако малыши скончались в реанимации. Отмечается, что семья на различных видах учета не состояла, пожарных извещателей в квартире не было. Отец детей во время пожара находился на работе.

Взято отсюда