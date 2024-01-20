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В Китае сгорело школьное общежитие. Есть погибшие

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При пожаре в школьном общежитии Китая погибли 13 человек. Об этом сообщают РИА Новости.

В Китае сгорело школьное общежитие. Есть погибшие

Пожар. Огонь.

Известно, что возгорание случилось накануне в 23:00 — 18:00 по московскому времени. Пожар ликвидировали через 38 минут.

При пожаре погибли 13 человек. Один получил ранения и находится в больнице в стабильном состоянии.

На данный момент причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сибири загорелась школа. Оказалось, что в гимназии загорелся подвал.

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Взято отсюда
20.01.2024

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