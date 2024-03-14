В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации бокса Тонояна

В краевом судя рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Тонояна и апелляционное представление прокурора, сообщает “Толк”.
Армен Тоноян, председателя правления Федерации бокса Алтайского края.
Ранее Центральный районный суд Барнаула приговорил Армена Тонояна к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.
Также суд обязал его выплатить штраф в доход федерального бюджета в размере 950 тыс. рублей..
Адвокаты спортивного функционера подали апелляционную жалобу.
Заседания суда по делу Тонояна закрыли от СМИ.
Ранее приговор вынесли руководителю Алтайской федерации бокса.
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Взято отсюда
14.03.2024