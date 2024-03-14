В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации бокса Тонояна

В краевом судя рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Тонояна и апелляционное представление прокурора, сообщает “Толк”.

Армен Тоноян, председателя правления Федерации бокса Алтайского края.

Ранее Центральный районный суд Барнаула приговорил Армена Тонояна к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Также суд обязал его выплатить штраф в доход федерального бюджета в размере 950 тыс. рублей..

Адвокаты спортивного функционера подали апелляционную жалобу.

Заседания суда по делу Тонояна закрыли от СМИ.

Ранее приговор вынесли руководителю Алтайской федерации бокса.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

14.03.2024