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В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации бокса Тонояна

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В краевом судя рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Тонояна и апелляционное представление прокурора, сообщает “Толк”.

В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации бокса Тонояна

Армен Тоноян, председателя правления Федерации бокса Алтайского края.

Ранее Центральный районный суд Барнаула приговорил Армена Тонояна к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Также суд обязал его выплатить штраф в доход федерального бюджета в размере 950 тыс. рублей..

Адвокаты спортивного функционера подали апелляционную жалобу.

Заседания суда по делу Тонояна закрыли от СМИ.

Ранее приговор вынесли руководителю Алтайской федерации бокса.

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Взято отсюда
14.03.2024

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