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В Минобороны России прокомментировали обстрел Белгорода

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Это преступление не останется безнаказанным, заявили в военном ведомстве

В Минобороны России прокомментировали обстрел Белгорода

Фото: МЧС России / ТАСС

Минобороны России прокомментировало атаку ВСУ на Белгород, в результате которой 30 декабря погибли 14 человек и 108 пострадали.

По информации ведомства, со стороны ВСУ был нанесен неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средства ПВО сбили ракеты и большую часть снарядов, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.

В Минобороны отметили, что такими неизберательными ударами и этим преступлением “киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений на фронте”, а также спровоцировать ВС РФ на подобные действия.

“Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным”, — сообщили в телеграм-канале министерства.

Напомним, президенту Владимиру Путину уже доложили об атаке ВСУ на Белгород. По его поручению в город для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада Минздрава и группа МЧС.

Взято отсюда

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