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В Москве мужчина до смерти избил собутыльника, который спрятал его телефон

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Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть

В Москве мужчина до смерти избил собутыльника, который спрятал его телефон

Фото: unsplash.com

В Москве 47-летний мужчина убил собутыльника в квартире жилого дома на Боровском шоссе. Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, подозреваемый сознался и рассказал подробности случившегося.

По словам подозреваемого, со знакомым он выпивал алкоголь. Через некоторое время последний спрятал мобильный телефон гостя, когда тот выходил из кухни. Вернувшись, мужчина начал требовать устройство обратно, что привело к конфликту. В ходе него злоумышленник начал бить хозяина квартиры руками и бутылкой, а после, найдя гаджет, покинул место преступления.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Расследование уголовного дела продолжается.

Взято отсюда

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