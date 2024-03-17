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В Москве охранник школы вымогал у несовершеннолетних интимные фото

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Мужчина переписывался с ученицами и просил их скинуть обнаженные фото, сообщает SHOT.

В Москве охранник школы вымогал у несовершеннолетних интимные фото

Грустный ребенок

По информации источника, 57-летний охранник одной из школ в 2023 году проявлял нездоровый интерес к общению с несовершеннолетними девочками.

Сначала он просто общался с ними, просил номера телефонов, затем просил прислать ему обнаженные фото. Пострадавшие ученицы отметили, что переписывались они ни о чем, потом мужчина стал просить фото.

Охранника вычислили, в его телефоне нашли несколько обнаженных фотографий школьниц. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудили иностранца, который вымогал у несовершеннолетних интимные видео.

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Взято отсюда
17.03.2024

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