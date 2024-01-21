В Москве полуторогодовалый ребенок умер, отравившись таблетками своей матери

Правоохранители проводят проверку
Фото: amic.ru
В Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца своей матери, которые она забыла убрать со стола. Об этом пишет SHOT.
Малыш увидел на кухне упаковку “Аллапинина” и съел четыре таблетки, пока мама и семилетняя сестра были заняты своими делами.
Через несколько минут малышу стало плохо. Ему вызвали скорую, но врачи констатировали смерть. Правоохранители проводят проверку.
Ранее в Пермском крае умерла четырехмесячная девочка после пробы Манту.
Взято отсюда