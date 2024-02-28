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В Москве студента хотели ограбить, но в итоге изнасиловали

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Студент из Москвы познакомился с девушкой в боте “Дайвинчик”, но встреча закончилась для парня изнасилованием.

В Москве студента хотели ограбить, но в итоге изнасиловали

Школьник. Подросток.

В знакомств боте “Дайвинчик” 17-летний студент познакомился с девушкой, которая при первой встрече позвала его к себе домой. В подъезде его ударили по голове и сказали, что его спутница, оказывается, занята, сообщает Baza.

На одном ударе встреча не закончилась, ведь друг девушки вывез его лесопарковую зону “на разговор”. Там к ним присоединился еще один злоумышленник, они отвели пострадавшего вглубь леса, отобрали телефон и потребовали отдать все деньги.

Когда преступники выяснили, что у их “собеседника” с собой лишь 100 рублей, они решили его изнасиловать. Парня поставили на колени и заставили заняться оральным сексом с парнем. Второй снимал все это на камеру. Спустя некоторое время злоумышленники ушли.

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело, а также разыскиваются два парня азиатской внешности и девушка 15-16 лет.

Ранее сообщалось, что в Сибири задержали учителя, который домогался 11-летнего мальчика.

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Взято отсюда
28.02.2024

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