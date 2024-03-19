В Москве восьмиклассница избила девочку из-за очереди в больнице

Сначала два подростка поругались в очереди в детской поликлинике. Одна из девочек отомстила позже, сообщает SHOT.

Насилие. Страх.

Мать пострадавшей оказалась адвокатом и заявила в полицию.

Ее дочь с классом проходила диспансеризацию в детской поликлинике, где попросилась пройти к врачу без очереди, боялась опоздать на тренировку.

Это не устроило девочек из ее параллели и одна из них даже набросилась на пострадавшую в коридоре больницы. Продолжить месть нападавшая решила уже в школьном туалете, где избила пострадавшую. В травматологии у девочки обнаружили сотрясение и травму головы.

Мать потерпевшей рассказала, что нападавшая давно издевается над ее дочерью из-за внешности. Известно, что агрессивная восьмиклассница ранее приносила лезвие в школу и угрожала другим девочкам, у нее уже были приводы в полицию.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что студентка из Москвы напала на свою однокурсницу с огромной кувалдой.

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Взято отсюда

19.03.2024