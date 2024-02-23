В Новоалтайске мужчина въехал в дерево, поскандалил с прохожей и попросил не вызывать полицию

Неспящие читатели altapress.ru рассказали о ДТП в Новоалтайске, которое произошло ночью 23 февраля.

ДТП в Новоалтайске.

Как сообщают читатели, легковушка примерно в 0:50 влетела в дерево. Почему водитель не справился с управлением — неизвестно, других автомобилей в этот момент поблизости не было.

Интересно, что когда люди вышли из машины, начался скандал с водителем и прохожей. Мужчина попросил не звонить в полицию.

Мимо автомобиля проезжала реанимация, но водитель также отказался от помощи.

“По голосу не сказала бы, что пьян. Хотя ведет себя довольно развязно, прохожих, которые предлагают помощь, шлет подальше”, — описала водителя читательница.

Позже трое мужчин, видимо прохожих, попытались отодвинуть машину.

“Остановили такси, забрали трос, хотят зацепить за бампер и оттащить на платную стоянку, которая тут через 150 метров”, — рассказала читательница.

История закончилась тем, что полиция все-таки приехала. Машину оттащили.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

23.02.2024