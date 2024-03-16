В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде

Девочка поскользнулась на плитке

Пострадавшая школьница / Фото матери пострадавшей / “КП-Новосибирск”

В Новосибирске девятилетняя школьница сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде дома на улице Шмонина, пишет “КП-Новосибирск”.

Мать девочки рассказала, что дочь получила травму 24 декабря: тогда стояла оттепель и весь подъезд был в грязи. Несмотря на то, что плитка на входе уложена под углом 45 градусов, противоскользящих ковриков там не было. “Дочка, когда заходила, поскользнулась и упала плашмя”, – отметила горожанка.

На следующий день школьница пожаловалась на боль в спине. Травма оказалась серьезной: врачи диагностировали у нее перелом грудного позвонка.

С тех пор девочка учится дома, а в больницы ездит на такси только лежа. Родители на ее реабилитацию потратили уже около 50 тысяч рублей, так как по ОМС в полном объеме они не могут пройти нужные процедуры из-за большой очереди.

Мать девочки уже обращалась в управляющую компанию. Там пообещали быстро вынести решение о компенсации, но когда родители запросили миллион рублей, то “сразу изменили свое мнение” и потребовали доказательства, что ребенок получил травму в подъезде, а не где-то на улице.

Родители намерены обратиться в Следственный комитет.

Взято отсюда