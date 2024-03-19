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Пластиковые окна в Горняке

В питерском ресторане мужчина расстрелял оппонента и невозмутимо продолжил трапезу

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Выстрелами и убийством закончились переговоры мужчин в ресторане «Чабрец» Санкт-Петербурга.

В питерском ресторане мужчина расстрелял оппонента и невозмутимо продолжил трапезу

Оружие, пистолет.

ЧП произошло накануне вечером, указывает «Фонтанка».

Двое мужчин мирно беседовали за столом. Внезапно разговор резко перешел на повышенные тона. После чего один из них достал пистолет ТТ и четыре раза выстрелил в своего собеседника.

Стрелявший не пытался убежать. После убийства он сделал несколько шагов в сторону, а потом вернулся за стол и даже продолжил что-то есть с тарелки, пишет Газета.Ru.

Мужчину задержали полицейские.

По данным источника издания, стрелявший недавно вернулся из зоны СВО.

А причиной ссоры мужчин стал крупный долг — 7 млн рублей — с размером которого погибший не согласился. Часть суммы он принес на роковую встречу.

Ранее среди арестованных убийц аниматоров на Кубани оказался заключенный.

На трассе М4 «Дон» на парня и девушку — они возвращались домой с праздничного мероприятия — напали злоумышленники. Убили обоих, трупы спрятали. Машину сожгли.

Между тем предполагаемый главарь банды должен был отбывать 18-летний срок.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал его виновным в создании банды и назначил ему 18-летний срок.

Факт – он оказался на свободе. Из карточки уголовного дела его фамилия удалена.

Ряд изданий предполагает — он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

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Взято отсюда
19.03.2024

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