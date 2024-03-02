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В Подмосковье девушка попыталась спасти кота. В результате помощь потребовалась им обоим

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В подмосковном Щелково девушка решила спасти кота. Забралась на высоту, слезть оказалось проблематично.

В Подмосковье девушка попыталась спасти кота. В результате помощь потребовалась им обоим

Рыжий кот на дереве.

Рыжий кот забрался на дерево, местные жители вызвали спасателей, но те ехать на вызов отказались, тогда спасением пушистого занялась девушка, сообщает Baza.

На второй вызов спасатели уже приехали. Сняли и кота, и девушку. Она забралась на дерево, а как слезать будет — не подумала.

Ранее сообщалось, как Барнаул провожал последние дни зимы и при чем тут коты.

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Взято отсюда
02.03.2024

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