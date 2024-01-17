В Ростовской области горит Шахтинский полиэфирный завод

В Ростовской области полыхает Шахтинский полиэфирный завод. Об этом сообщает Baza.

Горит завод.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром был слышен звук взрыва. Из здания идет сильный дым.

По предварительной информации, сильнее всего поврежден цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Пока известно об одном пострадавшем — он поранил ногу.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

17.01.2024