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В Рубцовске пенсионер сбил на переходе женщину с трехлетним ребенком

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Пострадавшим оказывается медицинская помощь

В Рубцовске пенсионер сбил на переходе женщину с трехлетним ребенком

Фото: amic.ru

В Рубцовске на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил женщину и трехлетнего мальчика, сообщает прокуратура Алтайского края.

ДТП произошло утром 28 декабря на проспекте Ленина. 68-летний мужчина передвигался на автомобиле Geely MK Cross.

“Пострадавшим оказывается медицинская помощь”, – рассказали в ведомстве.

Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Выясняются обстоятельства, приведшие к происшествию.

Ранее в Барнауле водитель сбил женщину с ребенком, побежавшую по пешеходному переходу перед автомобилем.

Взято отсюда

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