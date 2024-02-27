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В Рубцовске подростка с билетом высадили из маршрутки на мороз. Возбуждено уголовное дело

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Водитель маршрутки взял с ребенка деньги и высадил его за пять остановок до дома, сообщает прокуратура Алтайского края.

В Рубцовске подростка с билетом высадили из маршрутки на мороз. Возбуждено уголовное дело

Морозы. Зима. Лед.

Мальчик оплатил проезд, но водитель высадил его и сказал пересесть на другую маршрутку, поскольку пассажир в салоне остался один.

Между тем на улице было -30 градусов и сильный ветер, подростку пришлось добираться домой пешком. Потерпевший шел 40 минут, по пути у него разрядился телефон.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка.

На контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей”.

Ранее водитель автобуса рано утром высадил людей посреди леса в Барнауле.

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Взято отсюда
28.02.2024

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