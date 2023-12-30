В Рубцовске в квартире аварийного дома обрушился потолок

В Рубцовске в двухэтажном доме на ул. Комсомольской, 130 обрушился потолок. Статус аварийного здания ему присвоили еще в 2021 году.

Следственный комитет.

Как сообщили в Следкоме Алтайского края, правоохранители осмотрели место происшествия, опросили проживающих и сотрудников горадминистрации.

В настоящее время жильцов переселяют в безопасное место.

Уголовное дело заведено по статье “Халатность”. Предварительное следствие поможет выяснить обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям ответственных должностных лиц.

Ранее мы публиковали фоторепортаж, как сносят аварийный дом на пр. Ленина в Барнауле.

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Взято отсюда

31.12.2023