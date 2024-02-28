В Шерегеше разбился сибирский бизнесмен

В Шерегеше насмерть разбился кузбасский бизнесмен. Он перевернулся на снегоходе. Об этом сообщает Mash Siberia.

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По предварительной информации, погиб Петр Рогалев — местный предприниматель в сфере строительства.

Бизнесмен катался с друзьями по горе Зелная, однако не справился с управлением и опрокинулся.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Справка

В основном контракты компании Рогалева “Инвест-Строй” связаны со строительством или ремонтом муниципальных учреждений.

Ранее сообщалось, что скончался известный в России мэр сибирского города.

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Взято отсюда

28.02.2024