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В Сибири девушка умерла после удаления зуба

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Новосибирские следователи возбудили дело о смерти девушки после удаления зуба. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

В Сибири девушка умерла после удаления зуба

Алине было 27 лет.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Отмечается, сначала у Алины З. начал болеть зуб, но она долго не шла в больницу.

В итоге мать с дочкой пошли к стоматологу с ней вместе. Она думала, что ее не примут без прописки, однако врач осмотрел Алину и отправил на удаление. После этого девушка вернулась домой.

Пока ее мать ходила в больницу за лекарствами, прошло примерно 10 минут. Но за это время произошло страшное. Алина начала себя странно вести, а потом потеряла сознание.

Женщина начала звонить в скорую и умоляла приехать скорее. Когда приехали врачи — девушка была уже в коме.

В больнице Алину интубировали, но потом у нее начали отказывать органы. Спустя сутки она умерла.

Отмечается, что тело забрали на судмедэкспертизу. Прошло уже четыре месяца, и мама до сих пор не знает, что с ней произошло. При этом врачи говорили, что через 30-40 дней будут результаты.

Неподтвержденный диагноз — сепсис.

Женщина настаивает, что ей нужно точно знать, от чего умерла дочь.

Региональный минздрав провел проверку. Однако никаких нарушений не было найдено.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что после плановой прививки школьникам резко стало плохо.

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Взято отсюда
13.03.2024

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