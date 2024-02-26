реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Новосибирске 13-летний мальчик бросился под колеса автомобиля.

В Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля

Полиция ночью. ДТП.

Вечером 25 февраля подросток решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но попал под колеса “Фольксвагена”, сообщает “НГС”.

В городской Госавтоинспекции отметили, что 29-летний водитель не успел среагировать, подросток выбежал из неоткуда.

В настоящее время мальчик находится в больнице, какие травмы он получил не уточняется. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе произошло смертельное ДТП.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
26.02.2024

горняк22 телеграм
Начинаем копить на отдых? Отельеры рассказали о стоимости путевок в Турцию (горящих туров будет мало)

Начинаем копить на отдых? Отельеры рассказали о стоимости путевок в Турцию (горящих туров будет мало)

Что будет с ценами в этом году и каких ждать…

Узнать больше
«Ей нужны деньги, дети ей не нужны». Многодетная мать собирается в суд из-за сыновей, пропавших в боях на Украине

«Ей нужны деньги, дети ей не нужны». Многодетная мать собирается в суд из-за сыновей, пропавших в боях на Украине

Двое сыновей Ларисы перестали выходить на связь 27 февраля 2024,…

Узнать больше
«Совершенно конкретный образ»: автор закона о ЛГБТ* объяснил, в каком виде лучше не появляться на улице

«Совершенно конкретный образ»: автор закона о ЛГБТ* объяснил, в каком виде лучше не появляться на улице

Александр Хинштейн считает, что экстравагантный образ горожан вредит детям 27…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp