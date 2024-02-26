В Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля

В Новосибирске 13-летний мальчик бросился под колеса автомобиля.

Полиция ночью. ДТП.

Вечером 25 февраля подросток решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но попал под колеса “Фольксвагена”, сообщает “НГС”.

В городской Госавтоинспекции отметили, что 29-летний водитель не успел среагировать, подросток выбежал из неоткуда.

В настоящее время мальчик находится в больнице, какие травмы он получил не уточняется. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе произошло смертельное ДТП.

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Взято отсюда

26.02.2024