В Сибири мать заперла ребенка на два дня без еды

В Новосибирске женщина оставила своего 9-летнего сына в квартире без еды.

Ребенок.

Мальчик звал на помощь с балкона, так его услышали соседи и вызвали спасателей, сообщает Mash Siberia.

Ребенок пробыл в квартире без еды два дня, мать заперла его и ушла в неизвестном направлении.

Спасатели эвакуировали мальчика через балкон, мать в настоящее время дает показания в полиции.

Ранее сообщалось, что в Сибири поезд сбил девочку. Она скончалась.

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Взято отсюда

04.03.2024