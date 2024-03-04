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В Сибири мать заперла ребенка на два дня без еды

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В Новосибирске женщина оставила своего 9-летнего сына в квартире без еды.

В Сибири мать заперла ребенка на два дня без еды

Ребенок.

Мальчик звал на помощь с балкона, так его услышали соседи и вызвали спасателей, сообщает Mash Siberia.

Ребенок пробыл в квартире без еды два дня, мать заперла его и ушла в неизвестном направлении.

Спасатели эвакуировали мальчика через балкон, мать в настоящее время дает показания в полиции.

Ранее сообщалось, что в Сибири поезд сбил девочку. Она скончалась.

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Взято отсюда
04.03.2024

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