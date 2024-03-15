В Сибири матери, которая убила младенца, оставили троих сыновей

Происшествие произошло в Новосибирске. Женщину обвиняют в смерти младенца, но оставили с ней троих сыновей, сообщает «КП Новосибирск».

Младенец, ребенок.

Тело замерзшей малышки нашли 11 марта. По данным следствия, мать родила ребенка, положила ее в ведро и оставила замерзать на неотапливаемой веранде.

Известно, что женщина проживает в Новосибирской области, у нее есть трое детей и муж, который сидит в тюрьме. С ней уже была связана скандальная история в 2020 году, она родила ребенка не от своего мужа и отнесла его на остановку. Сибирячка отметила, что побоялась реакции супруга после освобождения и решила так избавиться от новорожденной. Когда делом занялись правоохранители, женщина даже хотела забрать малышку, но ее уже передали приемной семье.

Тем не менее после этой истории, семью на учет в опеке не поставили. Местные жители отметили, что семью нельзя назвать благополучной, ведь дети одеты и обуты, мать воспитанием занимается, к тому же ей помогает свекр.

Зимой соседи заметили, что сельчанка поправилась, но даже не подозревали, что она беременна.

От новорожденной малышки женщина тоже избавилась, более жестоким образом. Предположительно дочка тоже была не от мужа, так как он еще не освободился. Опека отметила. что трое сыновей до сих пор живут с сибирячкой, так как им она не угрожает. Сами органы опеки и соцзащита защищают их интересы.

В настоящее время злоумышленница находится в статусе подозреваемой. Расследование продолжается, в результате будет выявлена мера пресечения и судьба остальных детей.

Ранее сообщалось, что подростков подозревают в групповом изнасиловании пятиклассницы.

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Взято отсюда

16.03.2024