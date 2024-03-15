реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Сибири матери, которая убила младенца, оставили троих сыновей

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Происшествие произошло в Новосибирске. Женщину обвиняют в смерти младенца, но оставили с ней троих сыновей, сообщает «КП Новосибирск».

В Сибири матери, которая убила младенца, оставили троих сыновей

Младенец, ребенок.

Тело замерзшей малышки нашли 11 марта. По данным следствия, мать родила ребенка, положила ее в ведро и оставила замерзать на неотапливаемой веранде.

Известно, что женщина проживает в Новосибирской области, у нее есть трое детей и муж, который сидит в тюрьме. С ней уже была связана скандальная история в 2020 году, она родила ребенка не от своего мужа и отнесла его на остановку. Сибирячка отметила, что побоялась реакции супруга после освобождения и решила так избавиться от новорожденной. Когда делом занялись правоохранители, женщина даже хотела забрать малышку, но ее уже передали приемной семье.

Тем не менее после этой истории, семью на учет в опеке не поставили. Местные жители отметили, что семью нельзя назвать благополучной, ведь дети одеты и обуты, мать воспитанием занимается, к тому же ей помогает свекр.

Зимой соседи заметили, что сельчанка поправилась, но даже не подозревали, что она беременна.

От новорожденной малышки женщина тоже избавилась, более жестоким образом. Предположительно дочка тоже была не от мужа, так как он еще не освободился. Опека отметила. что трое сыновей до сих пор живут с сибирячкой, так как им она не угрожает. Сами органы опеки и соцзащита защищают их интересы.

В настоящее время злоумышленница находится в статусе подозреваемой. Расследование продолжается, в результате будет выявлена мера пресечения и судьба остальных детей.

Ранее сообщалось, что подростков подозревают в групповом изнасиловании пятиклассницы.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
16.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

МакSим рассказала о приостановке всех концертов

Артистка рассказала, выйдет ли она снова на сцену 15 марта…

В Европе придумали, как отомстить за параллельный импорт: главные…

Самое важное, что случилось в этот день, мы расскажем вам…

Стас Михайлов спел омским избирателям, Путин проголосовал онлайн: итоги…

Впереди еще два дня голосования 16 марта 2024, 01:4850Написать комментарий…

Эксперты ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире

По случаю Международного дня борьбы с исламофобией докладчики ООН опубликовали заявление,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp