В Сибири накрыли притон с проститутками

В Новосибирске накрыли притон с проститутками.
Секс. Женщина.
Отмечается, что удалось задержать лидера группировки и семь его сообщников, уточнили в пресс-службе ГУ МВД НСО.
Возраст сообщников варьируется от 22 до 41 лет.
Местом для принятия клиентов сообщники выбрали квартиру в Центральном районе города. Поиском сотрудниц для оказания услуг занимались подельники, для этого они выбирали девушек с пониженной социальной ответственностью.
В ходе обысков правоохранителям удалось найти деньги, предположительно заработанные преступным путем36 мобильных телефонов, 31 банковскую карту и др.
В отношение сообщников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 241 УК РФ. Преступники задержаны остальные фигуранты отпущены под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что адвокат и борец с проституцией попался с путаной.
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Взято отсюда
05.03.2024