реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Сибири накрыли притон с проститутками

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Новосибирске накрыли притон с проститутками.

В Сибири накрыли притон с проститутками

Секс. Женщина.

Отмечается, что удалось задержать лидера группировки и семь его сообщников, уточнили в пресс-службе ГУ МВД НСО.

Возраст сообщников варьируется от 22 до 41 лет.

Местом для принятия клиентов сообщники выбрали квартиру в Центральном районе города. Поиском сотрудниц для оказания услуг занимались подельники, для этого они выбирали девушек с пониженной социальной ответственностью.

В ходе обысков правоохранителям удалось найти деньги, предположительно заработанные преступным путем36 мобильных телефонов, 31 банковскую карту и др.

В отношение сообщников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 241 УК РФ. Преступники задержаны остальные фигуранты отпущены под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что адвокат и борец с проституцией попался с путаной.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
05.03.2024

горняк22 телеграм

«Не мылся два года – носки пришлось срезать ножом»: мужчину, жившего в канализационном колодце в Тольятти, пристроили в приют

Жившего в колодце мужчину из Тольятти отмыли, одели и пристроили…

Узнать больше

Склоняли к интиму и обвинили в воровстве: Откровения казанской уборщицы на час

В Казани уборщица на час рассказала, чем опасна эта работа…

Узнать больше

«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в Новосибирске в 5 минутах от метро

ГК «Расцветай» открыла продажу квартир в новой очереди флагманского проекта…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp