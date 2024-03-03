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В Сибири поезд сбил 15-летнюю девочку

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Накануне в Первомайском районе Новосибирской области 15-летняя девочка скончалась от удара поезда. Об этом сообщает “Сиб.фм”.

В Сибири поезд сбил 15-летнюю девочку

Рельсы, железная дорога.

Известно, что две девочки пришли на станцию Матвеевка. До отправления оставалось пару минут, поэтому одна из них решила сократить путь, чтобы успеть купить билеты.

В этот же момент подъехал поезд.

Девочку отнесли в машину скорой помощи, там ребенок скончался.

На данный момент ведется проверка, которая находится на контроле и у прокуроров. Подруга погибшей также будет допрошена в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в Сибири умерла новорожденная девочка.

По версии мамы, она ударилась о диван.

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Взято отсюда
03.03.2024

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