В Сибири произошло ДТП с маршруткой. Пострадали пять человек

В Новосибирске маршрутка врезалась в притормаживающую ГАЗель.
Маршрутка 77.
В результате аварии пятеро пострадавших были доставлены в медучреждение, сообщает “АСТ-54 Black”.
Днем в Новосибирске маршрутное такси врезалось в притормаживающую перед светофором ГАЗель. Пять пострадавших были доставлены в больницу, характер травм пассажиров уточняется.
Также на месте аварии работает ДПС.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула произошло ДТП.
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Взято отсюда
28.02.2024