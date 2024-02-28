В Сибири произошло ДТП с маршруткой. Пострадали пять человек

В Новосибирске маршрутка врезалась в притормаживающую ГАЗель.

Маршрутка 77.

В результате аварии пятеро пострадавших были доставлены в медучреждение, сообщает “АСТ-54 Black”.

Днем в Новосибирске маршрутное такси врезалось в притормаживающую перед светофором ГАЗель. Пять пострадавших были доставлены в больницу, характер травм пассажиров уточняется.

Также на месте аварии работает ДПС.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула произошло ДТП.

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Взято отсюда

28.02.2024