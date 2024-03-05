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В Сибири школьницы разбились на плюшках. Подробности

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В Новосибирской области школьницы разбились на плюшках. Отмечается, что с ними были взрослые.

В Сибири школьницы разбились на плюшках. Подробности

Тюбинг. Плюшка. Горка.

В г. Искитим две школьницы 14 и 15 лет катаясь на плюшке, врезались в дерево, сообщает “КП Новосибирск”.

Отмечается, что гора на которой катались девочки, находится на территории завода. Одна из трасс безопасная, на ней нет деревьев. Девочки приехали на гору не одни, с ними были бабушки, чья-то старшая сестра и маленький мальчик.

По словам очевидцев, сначала девочки катались на одном тюбинге по безопасной дороге. Они отошли от привычной полосы чуть правее, а там уже лес.

Девочки не меняли тактику, поэтому сели на одну плюшку, их подтолкнула старшая сестра, которая думала, что рассчитала траекторию и поездка будет безопасной.

Школьницы на всей скорости влетели в дерево. Родственники вызвали на место скорую помощь. Одна из пострадавших сидела и плакала. Возможно, у нее сломан позвоночник, девочка сидела сзади.

Прибывшие медики госпитализировали детей, 15-летнюю девочку прооперировали. Пострадавшие находятся в больнице, одна в реанимации, вторая в травматологии. У одной из них сломано бедро и таз.

Сейчас к делу подключилась и прокуратура. Они начали выяснять, по какой причине девочки катались по незарегистрированной горке и какие меры осторожности принимает администрация Искитимского района.

Ранее сообщалось, что известно о судьбе маленького ребенка, которого мать заперла в квартире на два дня.

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Взято отсюда
05.03.2024

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