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В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

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Женщина несколько месяцев требовала, чтобы следователи завели уголовное дело

В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

Фото: “КП-Новосибирск” со ссылкой на героиню публикации

В Новосибирске завели уголовное дело после гибели собаки-поводыря в троллейбусе утром 21 июля, пишет “КП-Новосибирск”.

Владелица черного лабрадора Ирина Бурмистрова заходила в троллейбус, когда собака наступила передними лапами на ступеньки и взвизгнула. После пес упал на асфальт.

“Люди схватили Вайта, отнесли в ближайшую ветклинику и меня довели до нее. Врачи сказали, что поздно, Вайта больше нет”, – рассказала Ирина.

Женщина несколько месяцев требовала, чтобы следователи завели уголовное дело. Добиться она этого смогла незадолго до Нового года – дело возбудили по признакам “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

Ирина отметила, что в “Горэлектротрансе” не предложили никакой помощи. Лишь компенсировали 13 тысяч рублей за экспертизу и вскрытие собаки, которые изначально она оплачивала сама.

Сейчас слепая женщина стоит в очереди на новую собаку-поводыря. Скорее всего, четвероногий помощник появится у нее летом 2024 года.

Взято отсюда

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