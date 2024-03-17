В Сибири в серьезном ДТП погибла журналистка

ДТП произошло на трассе Тюмень-Омск, в нем погибла корреспондент новостного омского портала NGS 55, сообщает ngs55.ru
Полиция ночью. ДТП.
В результате аварии с последующим возгоранием, где столкнулись минивэн и два больших большегруза скончалась журналистка Анна Никитенко.
Всего в происшествии погибли порядка семи человек, в том числе ребенок. Еще трое пострадали.
Девушка ехала на выходные к семье в Тюкалинск. Им сообщили о происшествии и пригласили на опознание.
Ранее сообщалось, что в Бийске произошло смертельное ДТП.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
17.03.2024