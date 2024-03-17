В Сибири в серьезном ДТП погибла журналистка

ДТП произошло на трассе Тюмень-Омск, в нем погибла корреспондент новостного омского портала NGS 55, сообщает ngs55.ru

Полиция ночью. ДТП.

В результате аварии с последующим возгоранием, где столкнулись минивэн и два больших большегруза скончалась журналистка Анна Никитенко.

Всего в происшествии погибли порядка семи человек, в том числе ребенок. Еще трое пострадали.

Девушка ехала на выходные к семье в Тюкалинск. Им сообщили о происшествии и пригласили на опознание.

Ранее сообщалось, что в Бийске произошло смертельное ДТП.

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Взято отсюда

17.03.2024