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В Сибири умерла новорожденная девочка. По версии мамы, она ударилась о диван

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В Новосибирске двухмесячную девочку доставили в больницу с тяжелыми травмами, по версии матери она ударилась о диван.

В Сибири умерла новорожденная девочка. По версии мамы, она ударилась о диван

Младенец в подгузнике.

После госпитализации девочка два месяца провела в больнице, недавно она умерла, сообщает “НГС”.

Когда малышку госпитализировали, врачи старались ее реанимировать и выявили у девочки серьезные травмы: черепно-мозговая травма и химический ожог рта.

Малыша доставили в больницу спустя две недели после рождения, врачи ужаснулись ее состоянием. Язык растворился полностью, по версии врачей соска могла быть смочена уксусом или чем-то подобным с химическим составом, медики отметили, что у новорожденной было очень мало шансов на жизнь.

Сообщается, что девочка провела в коме ровно два месяца, реанимация ребенка заняла 55 минут, что нанесло жуткие травмы мозгу.

Источник сообщает, что в больнице девочку навещал только отец, он приходил дважды. 19-летнюю мать девочки заключили под стражу, ранее она уже была лишена родительских прав. Дело будет рассматриваться Первомайским судом. Девушку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть ребенка, ей грозит срок до 15 лет.

По версии следствия, молодая мать на почве личной неприязни, сформировавшейся в результате долгого плача дочери, схватила ребенка за ноги и не менее трех раз с силой ударила ее о каркас дивана головой, причинив последней закрытую черепно-мозговую травму.

Так же уточняется, что смерть девочки наступила в медучреждении в результате этой травмы.

Ранее сообщалось, что в Сибири горе-мать выбросила новорожденного в мусорку.

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Взято отсюда
02.03.2024

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