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В Сибири загорелась школа, МЧС на месте

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В Новосибирске загорелась гимназия №10. Об этом сообщает Mash Siberia.

В Сибири загорелась школа, МЧС на месте

В Сибири загорелась школа.

Отмечается, что всех учеников эвакуировали и разместили в театре “Красный факел”.

По предварительной информации, в гимназии загорелся подвал — там находится частная школа по подготовке охранников. МЧС потушили пожар.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае погиб подросток, отравившись угарным газом. Парень был дома один. Специалисты подтвердили, что в печном оборудовании есть жесткие нарушения.

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Взято отсюда
18.01.2024

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