В Сибири загорелась школа, МЧС на месте

В Новосибирске загорелась гимназия №10. Об этом сообщает Mash Siberia.
В Сибири загорелась школа.
Отмечается, что всех учеников эвакуировали и разместили в театре “Красный факел”.
По предварительной информации, в гимназии загорелся подвал — там находится частная школа по подготовке охранников. МЧС потушили пожар.
О пострадавших не сообщалось.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае погиб подросток, отравившись угарным газом. Парень был дома один. Специалисты подтвердили, что в печном оборудовании есть жесткие нарушения.
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Взято отсюда
18.01.2024