В Сибири зарезали подростка прямо в общежитии

Подростка зарезали в кемеровском общежитии. На парня напали студенты из Тувы. Об этом сообщает Mash Siberia.

Нож. Преступник.

Отмечается, что несколько подростков подрались в общежитии. Одному из них ударили ножом в грудь.

К сожалению, 16-летний мальчик скончался на месте.

При этом ранения также получили два подростка, 14 и 17 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что живодер сбросил с моста на ледяную Катунь семерых щенков.

Взято отсюда

27.12.2023