В Сибири зарезали подростка прямо в общежитии

Подростка зарезали в кемеровском общежитии. На парня напали студенты из Тувы. Об этом сообщает Mash Siberia.
Нож. Преступник.
Отмечается, что несколько подростков подрались в общежитии. Одному из них ударили ножом в грудь.
К сожалению, 16-летний мальчик скончался на месте.
При этом ранения также получили два подростка, 14 и 17 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что живодер сбросил с моста на ледяную Катунь семерых щенков.
Взято отсюда
27.12.2023