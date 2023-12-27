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В Сибири зарезали подростка прямо в общежитии

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Подростка зарезали в кемеровском общежитии. На парня напали студенты из Тувы. Об этом сообщает Mash Siberia.

В Сибири зарезали подростка прямо в общежитии

Нож. Преступник.

Отмечается, что несколько подростков подрались в общежитии. Одному из них ударили ножом в грудь.

К сожалению, 16-летний мальчик скончался на месте.

При этом ранения также получили два подростка, 14 и 17 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что живодер сбросил с моста на ледяную Катунь семерых щенков.

Взято отсюда
27.12.2023

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