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В сибирских домах начался банный сезон. Жильцы не рады

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В Новосибирске массово прорвало трубы с кипятком, сообщает «НГС». Жильцы только и успевали ведрами черпать лившуюся воду.

В сибирских домах начался банный сезон. Жильцы не рады

Кипяток, чайник.

Жильцы только и успевали ведрами черпать лившуюся воду и вызывать аварийные службы.

Такая проблема возникла только в домах застройщика «Брусника». Но в других городах, где находятся дома этой компании, такой проблемы не возникало.

Источник из компании уверен, что проблема в Новосибирской воде. Две причины по которым портятся трубы: высокое воздействие хлора, вызванное некачественной подготовкой воды, и ее перегрев.

В настоящее время застройщик уже решает проблему и думает на какой материал труб перейти для Сибирских многоэтажек.

Ранее altapress.ru сообщал о коммунальной аварии в центре Барнаула.

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Взято отсюда
12.03.2024

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