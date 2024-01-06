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В США у пассажирского самолета прямо в небе оторвало аварийную дверь

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Борт смог аварийно приземлиться, никто не пострадал

В США у пассажирского самолета прямо в небе оторвало аварийную дверь

Фото: телеканал KATU

Самолет американской авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде штата Орегон. Спустя некоторое время после вылета у воздушного судна из-за разгерметизации оторвало аварийную дверь. Об этом сообщает американское информагентство Associated Press.

Воздушное судно Boeing 737-9 MAX совершало регулярный рейс из Портленда в Онтарио. На высоте пяти тысяч метров аварийную дверь вырвало, произошла разгерметизация салона. Экипаж быстро предупредил пассажиров о неисправности и начал экстренно возвращаться в аэропорт вылета.

Самолет смог вернуться и благополучно приземлиться в Портленде. К счастью, в авиапроисшествии никто не погиб и не пострадал. Но многие пассажиры лишились своих смартфонов – их высосало в образовавшуюся на месте аварийной двери дыру. Также сообщается, что потоком воздуха с одного ребенка сорвало рубашку.

Теперь национальному совету по безопасности предстоит тщательно расследовать инцидент и установить его причину. Associated Press, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации США, сообщил, что этот Boeing 737-9 MAX компании Alaska Airlines сошел с конвейера всего два месяца назад.

Взято отсюда

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