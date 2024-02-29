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В Таиланде расследуют смерть россиянки

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Делом о смерти россиянки занимается полиция Саттахипа.

В Таиланде расследуют смерть россиянки

Таиланд.

Недалеко от пляжа Bang Saray 28 февраля обнаружили тело 35-летней россиянки, сообщает “Реальный Таиланд | Новости”.

Уборщица пляжа в 5 утра заметила брошенный электросамокат, но владельца рядом не оказалось. Женщина прошла вдоль пляжа и увидела тело иностранки, которое лежало в воде неподалеку от берега. Она вызвала полицию.

Правоохранители, прибыв на пляж, нашли вещи убитой: куртку, электросамокат, банку пива, 590 бат, два телефона и сигарету с марихуаной. Записи видеокамер показали, что пострадавшая ехала ночью на электросамокате без сопровождения.

Правоохранителям удалось установить, что убитая переехала в Таиланд с мужем и ребенком. Также отмечено, что ее часто видели катающуюся на электросамокате.

По предварительной версии следствия, женщина упала с пляжного волнореза, потеряла сознание, в результате чего утонула.

Ранее сообщалось, что в детском саду на севере Петербурга обнаружили тело мужчины.

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Взято отсюда
29.02.2024

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