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В Турции мужчина получил рекордный срок за убийство кота в подъезде дома

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Инцидент прокомментировал даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В Турции мужчина получил рекордный срок за убийство кота в подъезде дома

Мужчина убивает кота / Фото: соцсети

В Турции мужчина получил два с половиной года тюрьмы за жестокое убийство кота – это рекордный срок по такому обвинению в стране, сообщает телеканал “360”.

Инцидент произошел еще в январе. В многоквартирном доме мужчина зашел в лифт, увидел там кота и начал его пинать. Когда лифт остановился на этаже, кот выбежал и попытался скрыться, но мужчина догнал его и добил, прыгнув на него обеими ногами.

Изначально живодеру суд назначил полтора года тюрьмы, заменив условным сроком. Это вызвало волну протестов по всей стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился, как вообще человек мог поступить с животным таким образом.

После этого в турецком Минюсте заявили о пересмотре дела. В итоге мужчина получил два с половиной года лишения свободы за жестокое отношение к животным.

Осужденный заявил, что “совершил ошибку” и убил кота “из-за внезапного приступа агрессии”. Также пожаловался на агрессию, которые выразили в его сторону жители Турции.

“Я попал в такое положение, что не мог выйти со своей семьей на улицу. Независимо от того, какое наказание я получу, это ничто по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти”, – сказал он перед приговором.

Взято отсюда

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