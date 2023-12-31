Вежливый россиянин ограбил аптеку, извинился перед фармацевтом и скрылся

В Ленинградской области ищут вежливого грабителя, сообщает 78.ru.

Пистолет. Оружие.

В аптеку села Янино зашел мужчина в балаклаве и попросил у фармацевта таблетки от кашля.

Женщина взяла нужное лекарство, но в момент, когда она хотела отдать коробку покупателю, злоумышленник достал пистолет.

Он попросил отдать содержимое кассы. Когда грабитель получил 7 тыс. рублей, он извинился перед фармацевтом за свой поступок и скрылся, указывает Газета.Ru.

После на место прибыли правоохранители. Они пригласили кинолога, но его пес не смог взять след.

Ранее в Подмосковье пенсионеру, который остановил грабителя, подарили автомобиль. Не так давно в подмосковном Щелково мужчина остановил грабителя и сдал его полицейским. За это его наградили новенькой “Нивой” взамен его “Оки”.

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Взято отсюда

01.01.2024