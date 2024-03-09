Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло в Алтайском крае 9 марта

Верблюдов заметили на алтайской трассе. Животные прогулялись по дороге в Тюменцевском районе и удивили водителей.

В Барнауле поймали алабаев, которые держали в страхе три поселка. Известно, что хозяев уже нашли. Они уехали в отпуск. Человек, который присматривал за животными, упустил их из виду.