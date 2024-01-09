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Вертолет, перекрытие трассы, погибшие: под Новгородом в массовое ДТП попали 66 автомобилей. Подробности

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Накануне днем в Новгородской области произошла массовая авария.

Вертолет, перекрытие трассы, погибшие: под Новгородом в массовое ДТП попали 66 автомобилей. Подробности

Массовое ДТП под Новгородом.

По уточненным данным, всего пострадало 20 человек. Из них четверо погибли. Травмированы 16 человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Авиация МЧС России доставила трех детей и их отца, пострадавших в ДТП, в медучреждения Великого Новгорода.

Вертолет, перекрытие трассы, погибшие: под Новгородом в массовое ДТП попали 66 автомобилей. Подробности

Массовое ДТП под Новгородом.

Количество ДТП

Сотрудники ГИБДД оформили 17 ДТП с участием 66 машин на месте происшествия, указывает РБК. Движение на трассе перекрыли. Власти организовали объезд с выездом на федеральную трассу «Россия».

58 грузовиков, которые не могли развернуться, покинули место происшествия и продолжили движение. На месте массового ДТП остался один автомобиль. Движение на трассе полностью восстановлено утром 9 января.

Вертолет, перекрытие трассы, погибшие: под Новгородом в массовое ДТП попали 66 автомобилей. Подробности

Массовое ДТП под Новгородом.

Пробка

Протяженность пробки составила полтора километра.

Причина и реакция

По предварительным данным, ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий. В регионе действовало штормовое предупреждение из-за сильной метели. Региональная прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Ранее семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час.

Сразу после рекордного количества ДТП проблемный участок дороги посыпали песком.

А Барнаул постигла похожая участь — сразу несколько ДТП с общественным транспортом произошли в городе утром.

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Взято отсюда
09.01.2024

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