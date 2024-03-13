«Веселый молочник» грустит на Алтае в ожидании подключения к электричеству

Алтайский фермер Джастас Уолкер уже несколько лет не может подключить электричество в своем хозяйстве. Об этом он в отчаянии сообщил на своем YouTube-канале. Общероссийский народный фронт обратил внимание на дело и разослал письма в профильные министерства и «Алтайэнерго» с просьбой ускорить процесс.

Джастас Уолкер.

Крик души

9 марта Джастас Уолкер, американец, живущий на Алтае, опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором поделился накипевшей проблемой. За первые три дня ролик собрал 17 тыс. просмотров. В нем много вопросов — очевидно, риторических. Ведь ответа на них Уолкер пока так и не получил.

В хозяйстве Джастаса Уолкера.

«Есть государственная программа. Мы же не просим провести энергию в каком-то экстренном порядке. Мы сделали все, что делали и другие. Но почему-то нас не подключают, — сокрушается фермер на видео. — Почему подключают дачников, у которых нет производства? А реальных, настоящих фермеров, для кого и сделан закон, подключать не хотят. У нас по 145 коз, 100 баранов, мы делаем переработку на месте. Чем мы хуже людей, которые буквально в 4-5 км отсюда?»

Реакция ОНФ

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, чье внимание привлек этот случай, с досадой отмечает:

«На свое хозяйство Джастас попросил всего 15 кВт — как на обычное домовладение. Это меньше, чем требует полноценный производственный объект».

Трактор на поле.

Сергей Войтюк направил письмо руководителю УФАС по Алтайскому краю Андрею Гостюшеву, заместителю генерального директора, директору филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николаю Пантелееву, министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке и министру сельского хозяйства Алтайского края Сергею Межину.

В тексте послания он попросил «рассмотреть обращение по существу», «сообщить причины затянувшегося процесса», а также «принять необходимые меры для ускорения» подключения хозяйства Джастаса к электроэнергии.

О ферме «веселого молочника»

А хозяйство и производство на «ферме мечты» немаленькие. Сам Уолкер убежден: в России надо развивать среднее хозяйство и популяризировать фермерство. Американец не раз становился участником различных форумов, таких как «Алтай. Территория развития», а также фестивалей, например, Дней Алтайского сыра. Много лет он читал лекции о финансовом планировании и фермерстве, рассказывал о семейном образовании.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.

Джастас всегда рад гостям и волонтерам, желающим попробовать силы в сельском хозяйстве, — к нему нередко приезжают подписчики его канала и просто энтузиасты. В 2022 году Уолкер помогал австралийской семье Хэйров, которая также мечтала обустроить свою ферму на Алтае.

История урожденного американца, ставшего русским в сибирской глуши, вдохновила и киноделов. В сентябре 2022 года в онлайн-кинотеатре KION вышел документальный сериал «Земля больших возможностей» про семью Уолкеров и их хозяйство в Солонешенском районе. Дело с подключением электричества могло бы стать еще одним ярким эпизодом — драматическим. Впрочем, трагически он закончится или счастливо, еще предстоит узнать.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.

Для справки

Американец Джастас Уолкер прославился в 2014 году после того, как попал в сюжет федеральных новостей об импортозамещении. Уолкер запомнился зрителям громогласным смехом под фразу «…не будет этого вашего итальянского сыра!». Видео разлетелось по сети, сам фермер стал мемом и заработал прозвище «Веселый молочник».

Джастас приехал в Россию из США ребенком еще в 90-х годах. Когда вырос, решил построить здесь свою «ферму мечты». На Алтай фермер переехал в 2016 году вместе с семьей из Красноярского края и за несколько лет обустроил большое фермерское хозяйство. Ранее Altapress.ru делал репортаж у истоков становления фермы.

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Взято отсюда

13.03.2024